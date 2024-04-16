Санду розповіла, коли може відбутися референдум про вступ Молдови до ЄС
Референдум про вступ Молдови до Європейського союзу є конституційним і може відбутися 20 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента Молдови Майї Санду.
"Конституційний суд ухвалив рішення - референдум про вступ до ЄС є конституційним. Він може відбутися 20 жовтня і міститиме запитання: "Ви за вступ Республіки Молдова до Європейського союзу?", - написала Санду.
Раніше Конституційний суд Молдови схвалив внесення до Конституції положень про євроінтеграцію і проведення відповідного референдуму.
"Нам потрібна єдність, потрібна участь кожної партії, громадської організації, громадянина, щоб разом ми гарантували мир і добробут молдаван. Об'єднавшись за Європейську Молдову, ми доб'ємося успіху в досягненні нашої спільної мети - щоб молдовани жили в мирі, гідності та свободі в сильній європейській країні", - наголосила президент Молдови.
Референдум у Молдові
Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня 2023 року на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.
24 грудня 2023 року Мая Санду запропонувала парламенту організувати в Молдові референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори.
Парламент на засіданні 28 грудня дозволив проводити республіканські референдуми в один день з парламентськими, президентськими та місцевими виборами.
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