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Санду розповіла, коли може відбутися референдум про вступ Молдови до ЄС

Молдова, Вівторок 16 квітня 2024 16:26
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Санду розповіла, коли може відбутися референдум про вступ Молдови до ЄС Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Референдум про вступ Молдови до Європейського союзу є конституційним і може відбутися 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента Молдови Майї Санду.

"Конституційний суд ухвалив рішення - референдум про вступ до ЄС є конституційним. Він може відбутися 20 жовтня і міститиме запитання: "Ви за вступ Республіки Молдова до Європейського союзу?", - написала Санду.

Раніше Конституційний суд Молдови схвалив внесення до Конституції положень про євроінтеграцію і проведення відповідного референдуму.

"Нам потрібна єдність, потрібна участь кожної партії, громадської організації, громадянина, щоб разом ми гарантували мир і добробут молдаван. Об'єднавшись за Європейську Молдову, ми доб'ємося успіху в досягненні нашої спільної мети - щоб молдовани жили в мирі, гідності та свободі в сильній європейській країні", - наголосила президент Молдови.

Референдум у Молдові

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня 2023 року на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

24 грудня 2023 року Мая Санду запропонувала парламенту організувати в Молдові референдум про вступ до Євросоюзу. Вона заявила, що його можна буде провести восени 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори.

Парламент на засіданні 28 грудня дозволив проводити республіканські референдуми в один день з парламентськими, президентськими та місцевими виборами.

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