ЄС має призначити відповідальну особу для контролю за санкціями проти РФ, - Литва

ЄС має розглянути питання щодо призначення постійного уповноваженого з нагляду за розробкою та застосуванням санкцій, щоб їх можна було ефективно використати проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, яку приводить The Guardian.
Міністр розчарований кількістю винятків із санкцій проти РФ.
"Іноді ми настільки відступаємо, що можемо назвати це діркою в кораблі, яка може потопити корабель", - додав Ландсбергіс.
Він послався на відступи від санкцій, запроваджених у вересні щодо вугілля, цементу та деревини, на тій підставі, що вони були пов'язані із захистом продовольчої безпеки. За його словами, необхідно дати чіткіше пояснення цим відступам.
"У деяких випадках може бути зв'язок, але коли ми говоримо про цемент, вибачте, я не можу знайти зв'язок із продовольчою безпекою", - додав міністр.
Хоча офіційних осіб ЄС було призначено для перевірки того, як застосовуються санкції, Ландсбергіс стверджував, що санкції стають настільки важливими для єдиного ринку ЄС, що доведеться піти далі та зробити санкційну політику політичним портфелем.
Нагадаємо, що Італія вимагає, щоб санкції країн "Великої сімки" (G7) проти РФ застосовувалися всіма країнами "Великої двадцятки" (G20).
Країни G7 мають намір створити новий інструмент для координації застосування існуючих санкцій щодо Росії, щоб "затягнути гайки" та покращити їх дотримання.
Міністерство комунікацій та транспорту Литви пропонує створити центр контролю за дотриманням санкційного режиму щодо Росії та Білорусі.
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