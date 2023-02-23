ЄС має призначити відповідальну особу для контролю за санкціями проти РФ, - Литва

Міністр розчарований кількістю винятків із санкцій проти РФ.

"Іноді ми настільки відступаємо, що можемо назвати це діркою в кораблі, яка може потопити корабель", - додав Ландсбергіс.

Він послався на відступи від санкцій, запроваджених у вересні щодо вугілля, цементу та деревини, на тій підставі, що вони були пов'язані із захистом продовольчої безпеки. За його словами, необхідно дати чіткіше пояснення цим відступам.

"У деяких випадках може бути зв'язок, але коли ми говоримо про цемент, вибачте, я не можу знайти зв'язок із продовольчою безпекою", - додав міністр.

Хоча офіційних осіб ЄС було призначено для перевірки того, як застосовуються санкції, Ландсбергіс стверджував, що санкції стають настільки важливими для єдиного ринку ЄС, що доведеться піти далі та зробити санкційну політику політичним портфелем.