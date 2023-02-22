G7 хоче створити новий інструмент для посилення дотримання санкцій проти РФ, - Bloomberg

Країни G7 мають намір створити новий інструмент для координації застосування існуючих санкцій щодо Росії, щоб "затягнути гайки" та покращити їх дотримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Інструмент, попередньо названий "Механізмом координації правозастосування", спрямований на підтримку обміну інформацією та інших дій. Це стосуватиметься країн та фірм у будь-якій точці світу, підозрюваних у пособництві війни Росії проти України шляхом ухилення від санкцій або їх підриву.

Цей крок було зроблено, коли російське вторгнення досягло річної позначки, а Україна готується до нових бойових дій у міру потепління.

"Очікується, що цього тижня G7 та Європейський союз оголосять про нові санкції та торговельні обмеження щодо товарів, які використовуються російськими військовими, включаючи технології, комплектуючі, важкі автомобілі, промислове обладнання, електроніку та будівельне обладнання. Вони також націлені на компанії в таких країнах, як Іран, які підтримують військові зусилля РФ", - йдеться у матеріалі.

Поліпшення дотримання існуючих санкцій буде у центрі уваги союзників. За словами одного з джерел, США стурбовані виконанням уже вжитих заходів. Також G7 прагнутиме посилити тиск на компанії та країни, які можуть допомогти Росії уникнути впливу санкцій, та вивчити майбутні заходи та обмеження, щоб зламати потік військових постачань до РФ. ЄС також прагне змусити банки та інші установи повідомляти про російські активи, які перебувають під санкціями, якими вони володіють.

Виявлення місцеперебування об'єктів, які перебувають під санкціями, матиме вирішальне значення для допомоги у відновленні України. G7 вважає, що Росія несе відповідальність за шкоду, завдану критично важливій інфраструктурі України, і хоче переконатися, що Москва заплатить за відновлення.

Окремо група країн ЄС на цьому тижні запропонувала наділити новими повноваженнями орган боротьби з відмиванням грошей, який незабаром буде створено з метою покращення координації при застосуванні санкцій.