ЕС должен назначить ответственное лицо для контроля за санкциями против РФ, - Литва

Министр разочарован количеством исключений из санкций против РФ.

"Иногда мы настолько отступаем, что можем назвать это дыркой в корабле, которая может утопить корабль", - добавил Ландсбергис.

Он сослался на отступления от санкций, введенных в сентябре по поводу угля, цемента и древесины, на том основании, что они были связаны с защитой продовольственной безопасности. По его словам, необходимо дать более четкое объяснение этим отступлениям.

"В некоторых случаях может быть связь, но когда мы говорим о цементе, извините, я не могу найти связь с продовольственной безопасностью", - добавил министр.

Хотя официальные лица ЕС были предназначены для проверки того, как применяются санкции, Ландсбергис утверждал, что санкции становятся настолько важными для единого рынка ЕС, что придется пойти дальше и сделать санкционную политику политическим портфелем.