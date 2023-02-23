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Італія вимагає, щоб санкції G7 проти Росії застосовувалися всіма країнами G20

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Четвер 23 лютого 2023 17:11
Італія вимагає, щоб санкції G7 проти Росії застосовувалися всіма країнами G20 Фото: міністр економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Італія вимагає, щоб санкції країн "Великої сімки" (G7) проти РФ застосовувалися всіма країнами "Великої двадцятки" (G20).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті, яку приводить The Guardian.

"Санкції, запроваджені країнами G7 проти Росії після її вторгнення в Україну, мають застосовуватися всіма країнами G20", - йдеться у заяві.

Джорджетті заявив про це на полях саміту фінансових лідерів G20 у Бангалорі.

"Інакше Росія обходить санкційну систему, і наслідки ризикують не виправдати наших очікувань", - додав міністр.

Нагадаємо, що країни G7 мають намір створити новий інструмент для координації застосування існуючих санкцій щодо Росії, щоб "затягнути гайки" та покращити їх дотримання.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україна потребує додаткової фінансової підтримки від країн "Великої сімки" (G7).

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