Італія вимагає, щоб санкції G7 проти Росії застосовувалися всіма країнами G20

Італія вимагає, щоб санкції країн "Великої сімки" (G7) проти РФ застосовувалися всіма країнами "Великої двадцятки" (G20).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті, яку приводить The Guardian.

"Санкції, запроваджені країнами G7 проти Росії після її вторгнення в Україну, мають застосовуватися всіма країнами G20", - йдеться у заяві. Джорджетті заявив про це на полях саміту фінансових лідерів G20 у Бангалорі. "Інакше Росія обходить санкційну систему, і наслідки ризикують не виправдати наших очікувань", - додав міністр.