США вимагають від ЄС відмови від нафти і газу з Росії та санкцій проти Індії та Китаю, - Axios

США, Понеділок 01 вересня 2025 09:15
США вимагають від ЄС відмови від нафти і газу з Росії та санкцій проти Індії та Китаю, - Axios Фото: Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США не хочуть поодинці нести витрати на тиск на Росію. Європа повинна зробити більш значний внесок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios і India Today.

За інформацією Axios, санкції, які США закликають Європу запровадити проти Росії, включають повну відмову від усіх закупівель нафти і газу, а також запровадження ЄС вторинних тарифів проти Індії та Китаю, аналогічних до тих, які вже застосовують США щодо Індії.

"Європейці не можуть затягувати цю війну і висувати завищені очікування обхідними шляхами, водночас розраховуючи, що Америка нестиме витрати", - заявив Axios один із високопоставлених представників Білого дому. - "Якщо Європа хоче загострювати цю війну, це буде її вибір. Але тоді вона безнадійно вирве поразку з пащі перемоги".

За інформацією джерел India Today, Білий дім звернувся до європейських країн із проханням ухвалити санкції, аналогічні до тих, що вже запровадили США проти Індії, включно з повним припиненням усіх поставок нафти і газу з Нью-Делі.

Адміністрація Трампа також хоче, щоб Європа ввела вторинні мита для Індії, як це вже попереджали США, якщо Нью-Делі не припинить купувати нафту в Москви

