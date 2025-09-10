ЄС має намір прискорити повну відмову від нафти і газу з Росії

За її словами, необхідно посилити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

"Нам потрібні додаткові санкції", - сказала глава Єврокомісії.

Вона зазначила, що зараз ЄС працює над 19-м пакетом спільно з партнерами.

"Ми приділяємо особливу увагу прискоренню відмови від російського викопного палива, тіньовому флоту і третім країнам", - додала фон дер Ляєн.

Новий пакет санкцій

Президент США Дональд Трамп минулого тижня закликав європейських лідерів припинити закупівлі російської нафти. Він також закликав ЄС ввести мита на Китай та Індію до 100%, щоб чинити тиск на Москву.

Наразі представники ЄС перебувають у Вашингтоні, щоб обговорити з адміністрацією президента США Дональда Трампа координацію нових санкцій щодо Росії.

Нафта і газ

ЄС уже заборонив імпорт сирої нафти з Росії, що поставляється морем, і ввів цінову межу для торгівлі російською нафтою на рівні 46,2 долара за барель.

Наразі блок веде переговори про повну відмову від імпорту російської нафти і газу до 1 січня 2028 року, починаючи з нових закупівель і короткострокових контрактів наступного року.