ЄС має намір прискорити повну відмову від нафти і газу з Росії

Європейський Союз може прискорити повну відмову від купівлі нафти і газу з Росії, яку зараз заплановано на 2027 рік.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Європарламенті.
За її словами, необхідно посилити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.
"Нам потрібні додаткові санкції", - сказала глава Єврокомісії.
Вона зазначила, що зараз ЄС працює над 19-м пакетом спільно з партнерами.
"Ми приділяємо особливу увагу прискоренню відмови від російського викопного палива, тіньовому флоту і третім країнам", - додала фон дер Ляєн.
Президент США Дональд Трамп минулого тижня закликав європейських лідерів припинити закупівлі російської нафти. Він також закликав ЄС ввести мита на Китай та Індію до 100%, щоб чинити тиск на Москву.
Наразі представники ЄС перебувають у Вашингтоні, щоб обговорити з адміністрацією президента США Дональда Трампа координацію нових санкцій щодо Росії.
ЄС уже заборонив імпорт сирої нафти з Росії, що поставляється морем, і ввів цінову межу для торгівлі російською нафтою на рівні 46,2 долара за барель.
Наразі блок веде переговори про повну відмову від імпорту російської нафти і газу до 1 січня 2028 року, починаючи з нових закупівель і короткострокових контрактів наступного року.
Проти прискорення процесу виступають Угорщина та Словаччина, які імпортують близько 200-250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту на нафту в ЄС.
Закупівлі російського газу ЄС залишаються значно більшими. Згідно з даними ЄС, цього року Європа закупить у Росії близько 13% свого газу, що нижче за приблизно 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.