ЕС намерен ускорить полный отказ о нефти и газа из России

По ее словам, необходимо усилить давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

"Нам нужны дополнительные санкции", - сказала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что сейчас ЕС работает над 19-м пакетом совместно с партнерами.

"Мы уделяем особое внимание ускорению отказа от российского ископаемого топлива, теневому флоту и третьим странам", - добавила фон дер Ляйен.

Новый пакет санкций

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти. Он также призвал ЕС ввести пошлины на Китай и Индию до 100%, чтобы оказать давление на Москву.

В настоящее время представители ЕС находятся в Вашингтоне, чтобы обсудить с администрацией президента США Дональда Трампа координацию новых санкций в отношении России.

Нефть и газ

ЕС уже запретил импорт сырой нефти из России, поставляемой морем, и ввел ценовой предел для торговли российской нефтью на уровне 46,2 доллара за баррель.

В настоящее время блок ведет переговоры о полном отказе от импорта российской нефти и газа к 1 января 2028 года, начиная с новых закупок и краткосрочных контрактов в следующем году.