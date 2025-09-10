RU

Экономика

ЕС намерен ускорить полный отказ о нефти и газа из России

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз может ускорить полный отказ от покупки нефти и газа из России, который сейчас запланирован на 2027 год.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Европарламенте.

По ее словам, необходимо усилить давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

"Нам нужны дополнительные санкции", - сказала глава Еврокомиссии.

Она отметила, что сейчас ЕС работает над 19-м пакетом совместно с партнерами.

"Мы уделяем особое внимание ускорению отказа от российского ископаемого топлива, теневому флоту и третьим странам", - добавила фон дер Ляйен.

Новый пакет санкций

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти. Он также призвал ЕС ввести пошлины на Китай и Индию до 100%, чтобы оказать давление на Москву.

В настоящее время представители ЕС находятся в Вашингтоне, чтобы обсудить с администрацией президента США Дональда Трампа координацию новых санкций в отношении России.

Нефть и газ

ЕС уже запретил импорт сырой нефти из России, поставляемой морем, и ввел ценовой предел для торговли российской нефтью на уровне 46,2 доллара за баррель.

В настоящее время блок ведет переговоры о полном отказе от импорта российской нефти и газа к 1 января 2028 года, начиная с новых закупок и краткосрочных контрактов в следующем году.

Против ускорения процесса выступают Венгрия и Словакия, которые импортируют около 200-250 тысяч баррелей российской нефти в день, что эквивалентно примерно 3% спроса на нефть в ЕС.

Закупки российского газа ЕС остаются значительно большими. Согласно данным ЕС, в этом году Европа закупит у России около 13% своего газа, что ниже примерно 45% до полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году.

ЕвросоюзГаз