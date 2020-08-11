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ЄС вивчає можливість санкцій щодо Білорусі

Брюссель, Вівторок 11 серпня 2020 20:26
ЄС вивчає можливість санкцій щодо Білорусі
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: РБК-Україна

В Євросоюзі вважають, що вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справделівимі

Європейський союз не вважає вибори в Білорусі ні вільними, ні справедливими. У зв'язку з цим ЄС вивчає можливість введення санкцій відносно відповідальних за поліцейське насильство.

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Вибори не були ні вільними, ні справедливими. Влада вдалися до диспропорційно і неприйнятного насильства. Ми будемо вивчати дії білоруської влади в цій ситуації і проводити глибоку переоцінку наших відносин з Білоруссю, що може включати, в тому числі прийняття адресних заходів проти відповідальних за насильство і фальсифікацію результатів виборів ", - йдеться в заяві.

Крім того, в ЄС закликали політичне керівництво Білорусі почати справжній і всебічний діалог з більш широким суспільством, щоб уникнути подальшого насильства.

"ЄС продовжуватиме підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в лікарнях Білорусі знаходяться більше ніж 200 учасників протестів, за даними місцевого МОЗ, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

Крім того, з 10 по 11 серпня правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.

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