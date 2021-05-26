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ЄС у червні затвердить санкції проти Білорусі за екстрену посадку Ryanair

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Середа 26 травня 2021 14:19
ЄС у червні затвердить санкції проти Білорусі за екстрену посадку Ryanair Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Євросоюз затвердить четвертий пакет санкцій проти Білорусі в червні. Буде складено список людей, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair 23 травня, в результаті чого затримали опозиціонера Романа Протасевича.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

Він зазначив, що секторальні санкції проти Білорусі, найімовірніше, будуть прийняті до серпня.

"Четвертий пакет санкцій щодо Білорусі повинен бути прийнятий в червні. Також повинні бути складені списки осіб, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair. Секторальні санкції, ймовірно, займуть трохи більше часу, але мета - зробити це до літніх канікул ЄС в серпні", - написав Йозвяк.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Штати введуть санкції щодо Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і арештом співзасновника Опозиційного телеграм-каналу Nexta.

Нагадаємо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака запросили через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому літак супроводжували бойові винищувачі.

Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

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