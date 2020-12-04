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В США призвали Беларусь освободить более 100 политзаключенных

Пятница 04 декабря 2020 00:12
В США призвали Беларусь освободить более 100 политзаключенных
Фото: Стивен Биген (flickr.com/fordschool)
Автор: Инна Собора

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить политзаключенных. Их в стране более 100.

Об этом Биген заявил в ходе выступления на виртуальном совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, пишет "Голос Америки".

Он отметил, что с августа в Беларуси грубо нарушаются права человека - страна не выполняет обязательства как члена ОБСЕ.

"Более 100 политических заключенных удерживаются в Беларуси за использование своих прав и фундаментальных свобод". - сказал Биген.

Он призвал освободить всех несправедливо задержанных и отметил, что политзаключенные, среди которых есть журналисты, должны участвовать в содержательном диалоге с Координационным советом и гражданским общество Беларуси.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська заявила, что требует освобождения 145 политзаключенных.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео обратился к белорусской власти и призвал немедленно освободить более 100 политических заключенных.

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