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У ЄС не виключають міжнародний трибунал щодо ситуації Білорусі

Брюссель, Субота 05 грудня 2020 12:27
У ЄС не виключають міжнародний трибунал щодо ситуації Білорусі
Фото: Еймон Ґілмор (flickr.com/brian_oneill)
Автор: Дмитро Левицький

Спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Еймон Ґілмор припускає можливість міжнародного трибуналу щодо ситуації в Білорусі. Якщо буде трибунал, під нього потраплять всі причетні до насильства проти учасників акцій протесту.

Про це йдеться в інтерв'ю Ґілмора німецькому телеканалу Deutsche Welle.

Однак, як пояснив Ґілмор, міжнародні трибунали, як вправило, працюють як додатковий механізм.

"Іншими словами, їх створюють тільки в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягнути до відповідальності винних", - зазначив він.

Спецпредставник ЄС наголосив, що за кожне порушення прав людини в Білорусі причетні мають понести відповідальність, але про це повинна в першу чергу попіклуватися сама Білорусь.

"Якщо ж держава цього не робить, то потрібно знайти альтернативні методи, наприклад, міжнародні механізми. Але зараз головне завдання - зупинити репресії проти мирних протестувальників. І необхідно зібрати докази вини тих, хто катував людей", - додав Ґілмор.

Нагадаємо, нещодавно член президії координаційної ради Білорусі та лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич закликала ООН провести розслідування порушень прав людини в Білорусі.

Крім того, заступник державного секретаря США Стівен Біген закликав білоруський режим звільнити політв'язнів.

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