ЄС інвестує в ППО Молдови 20 млн євро: Каллас назвала терміни

Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Європейський Союз спрямує 20 млн євро на посилення протиповітряної оборони Молдови. Рішення ухвалено на тлі чергового порушення повітряного простору країни російськими дронами.

Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

Вона підкреслила, що порушення повітряного простору Молдови дронами РФ є неприйнятним і ставить під загрозу цивільне повітряне сполучення.

"Цього року ЄС інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб зміцнити безпеку країни. Небо Молдови не повинно стати жертвою російської війни", - написала Каллас.

Дрони РФ залетіли в Молдову

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія вкотре завдала комбінованого удару по Україні. Для ударів ворог використовував дрони та різні типи ракет.

Зазначимо, що дрони на Україні фіксувалися протягом усієї ночі. Приблизно о 02:00 два російські безпілотники залетіли на територію Молдови. З цієї причини в країні тимчасово було припинено авіасполучення.

Крім того, вже вдень після атаки, президентка Молдови Мая Санду засудила масштабний обстріл України і порушення повітряного простору Молдови. Вона підкреслила, що російські дії не є мовою країни, яка хоче миру.

