ЄС інвестує в ППО Молдови 20 млн євро: Каллас назвала терміни

Дрони РФ залетіли в Молдову

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія вкотре завдала комбінованого удару по Україні. Для ударів ворог використовував дрони та різні типи ракет.

Зазначимо, що дрони на Україні фіксувалися протягом усієї ночі. Приблизно о 02:00 два російські безпілотники залетіли на територію Молдови. З цієї причини в країні тимчасово було припинено авіасполучення.

Крім того, вже вдень після атаки, президентка Молдови Мая Санду засудила масштабний обстріл України і порушення повітряного простору Молдови. Вона підкреслила, що російські дії не є мовою країни, яка хоче миру.