ЕС инвестирует в ПВО Молдовы 20 млн евро: Каллас назвала сроки

Дроны РФ залетели в Молдову

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия в очередной раз совершила комбинированный удар по Украине. Для ударов враг использовал дроны и различные типы ракет.

Отметим, что дроны на Украиной фиксировались на протяжении всей ночи. Примерно в 02:00 два российских беспилотника залетели на территорию Молдовы. По этой причине в стране временно было приостановлено авиасообщение.

Кроме того, уже днем после атаки, президент Молдовы Мая Санду осудила масштабный обстрел Украины и нарушение воздушного пространства Молдовы. Она подчеркнула, что российские действия не являются языком страны, которая хочет мира.