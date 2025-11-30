ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС інвестує в ППО Молдови 20 млн євро: Каллас назвала терміни

Неділя 30 листопада 2025 03:03
UA EN RU
ЄС інвестує в ППО Молдови 20 млн євро: Каллас назвала терміни Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Європейський Союз спрямує 20 млн євро на посилення протиповітряної оборони Молдови. Рішення ухвалено на тлі чергового порушення повітряного простору країни російськими дронами.

Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

Вона підкреслила, що порушення повітряного простору Молдови дронами РФ є неприйнятним і ставить під загрозу цивільне повітряне сполучення.

"Цього року ЄС інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб зміцнити безпеку країни. Небо Молдови не повинно стати жертвою російської війни", - написала Каллас.

Дрони РФ залетіли в Молдову

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія вкотре завдала комбінованого удару по Україні. Для ударів ворог використовував дрони та різні типи ракет.

Зазначимо, що дрони на Україні фіксувалися протягом усієї ночі. Приблизно о 02:00 два російські безпілотники залетіли на територію Молдови. З цієї причини в країні тимчасово було припинено авіасполучення.

Крім того, вже вдень після атаки, президентка Молдови Мая Санду засудила масштабний обстріл України і порушення повітряного простору Молдови. Вона підкреслила, що російські дії не є мовою країни, яка хоче миру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Молдова ППО Війна в Україні
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає