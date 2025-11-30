ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС инвестирует в ПВО Молдовы 20 млн евро: Каллас назвала сроки

Воскресенье 30 ноября 2025 03:03
UA EN RU
ЕС инвестирует в ПВО Молдовы 20 млн евро: Каллас назвала сроки Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Европейский Союз направит 20 млн евро на усиления противовоздушной обороны Молдовы. Решение принято на фоне очередного нарушения воздушного пространства страны российскими дронами.

Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Она подчеркнула, что нарушение воздушного пространства Молдовы дронами РФ является неприемлемым и ставит под угрозу гражданское воздушное сообщение.

"В этом году ЕС инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы, чтобы укрепить безопасность страны. Небо Молдовы не должно стать жертвой российской войны", - написала Каллас.

Дроны РФ залетели в Молдову

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия в очередной раз совершила комбинированный удар по Украине. Для ударов враг использовал дроны и различные типы ракет.

Отметим, что дроны на Украиной фиксировались на протяжении всей ночи. Примерно в 02:00 два российских беспилотника залетели на территорию Молдовы. По этой причине в стране временно было приостановлено авиасообщение.

Кроме того, уже днем после атаки, президент Молдовы Мая Санду осудила масштабный обстрел Украины и нарушение воздушного пространства Молдовы. Она подчеркнула, что российские действия не являются языком страны, которая хочет мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Молдова ПВО Война в Украине
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает