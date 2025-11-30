ЕС инвестирует в ПВО Молдовы 20 млн евро: Каллас назвала сроки
Европейский Союз направит 20 млн евро на усиления противовоздушной обороны Молдовы. Решение принято на фоне очередного нарушения воздушного пространства страны российскими дронами.
Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.
Она подчеркнула, что нарушение воздушного пространства Молдовы дронами РФ является неприемлемым и ставит под угрозу гражданское воздушное сообщение.
"В этом году ЕС инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы, чтобы укрепить безопасность страны. Небо Молдовы не должно стать жертвой российской войны", - написала Каллас.
Дроны РФ залетели в Молдову
Напомним, в ночь на 29 ноября Россия в очередной раз совершила комбинированный удар по Украине. Для ударов враг использовал дроны и различные типы ракет.
Отметим, что дроны на Украиной фиксировались на протяжении всей ночи. Примерно в 02:00 два российских беспилотника залетели на территорию Молдовы. По этой причине в стране временно было приостановлено авиасообщение.
Кроме того, уже днем после атаки, президент Молдовы Мая Санду осудила масштабный обстрел Украины и нарушение воздушного пространства Молдовы. Она подчеркнула, что российские действия не являются языком страны, которая хочет мира.