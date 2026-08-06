ЄС і НАТО не можуть відмовитися від технологій Palantir: чому заміни досі немає

Політичний підтекст та закиди про "технофашизм"

Занепокоєння європейських посадовців викликають не лише технологічна залежність, а й ідеологічний підтекст.

Співзасновник компанії Пітер Тіль є активним прибічником Дональда Трампа, а використання софту Palantir міграційними службами США та військовими структурами регулярно піддається гострій критиці з боку правозахисників.

Окремі європейські політики відкрито висловлюють побоювання, що передача оборонних і розвідувальних функцій приватній структурі зі специфічними поглядами керівництва загрожує демократичним інститутам.

У самій компанії такі звинувачення відкидають, наголошуючи на захисті приватності, підтримці України та відданості західним цінностям.

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Відсутність реальних альтернатив для НАТО

Попри намагання розвивати власні продукти, наприклад, французьку платформу ChapsVision або військовий проєкт Artemis від Thales, європейський ринок залишається фрагментованим.

Головні виклики на шляху відмови від Palantir:

Відсутність аналогів у НАТО: військове керівництво Альянсу визнає, що наразі немає суверенної альтернативи для аналізу супутникових знімків, вибору зброї та автоматичного замовлення боєприпасів на полі бою.

Глибока інтеграція у бізнес: софт компанії використовують не лише держструктури, а й промислові гіганти - Airbus, BMW та BP.

Масштаб та досвід: європейським розробникам бракує масштабів та часу на випробування алгоритмів у реальних кейсах.

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Криза як вигода?

Palantir розширював свій вплив у Європі, вирішуючи критичні проблеми під час системних криз.

Так, у Франції компанію залучили після терактів 2015 року, у Німеччині софт Gotham впровадили для розкриття складних злочинів, а у Великій Британії співпраця активно розвивалася під час пандемії коронавірусу.

Наразі американські технологічні гіганти переймають модель Palantir, відправляючи команди інженерів безпосередньо в офіси замовників для глибокої локальної інтеграції ШІ.

Якщо Європі не вдасться замінити софтверний шар аналітики, експерти переконані, що відмова від хмарної інфраструктури та обладнання зі США стане "практично нездійсненною мрією".