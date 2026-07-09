НАТО включає штучний інтелект Palantir для моніторингу російських військ

НАТО впроваджує систему штучного інтелекту Maven Smart System (MSS NATO), розроблену компанією Palantir Technologies для моніторингу ситуації на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Times.

Повідомляється, що нова технологія призначена для аналізу розвідувальної інформації, відстеження переміщень російських військ та своєчасного попередження командування про можливі зміни обстановки.

Яку систему використовуватиме НАТО

За даними The Times, НАТО починає застосовувати військову систему штучного інтелекту Maven Smart System (MSS NATO), створену компанією Palantir Technologies.

Платформа поєднує інформацію, що надходить з різних розвідувальних джерел, включаючи супутники, безпілотники та станції радіолокації, після чого аналізує отримані дані.

Основне завдання системи полягає у контролі за змінами на східному фланзі Альянсу, а також оперативному виявленні переміщень російських підрозділів.

Які можливості отримає Альянс

Як зазначає видання, однією з функцій Maven стане спостереження за передислокацією російських військ.

Як приклад наводиться сценарій, за якого підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії почнуть переміщення ближче до кордону з Естонією.

У такому разі система автоматично зафіксує зміни та передасть відповідну інформацію.

Крім того, штучний інтелект призначений для своєчасного попередження командування про потенційні загрози, допомоги в аналізі оперативної обстановки, а також виявлення можливих цілей для ураження у разі збройного конфлікту.