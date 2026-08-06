ЕС и НАТО не могут отказаться от технологий Palantir: почему замены до сих пор нет

Политический подтекст и упреки в "технофашизме"

Беспокойство европейских чиновников вызывают не только технологическая зависимость, но и идеологический подтекст.

Соучредитель компании Питер Тиль является активным сторонником Дональда Трампа, а использование софта Palantir миграционными службами США и военными структурами регулярно подвергается острой критике со стороны правозащитников.

Отдельные европейские политики открыто выражают опасения, что передача оборонных и разведывательных функций частной структуре со специфическими взглядами руководства угрожает демократическим институтам.

В самой компании такие обвинения отвергают, отмечая защиту конфиденциальности, поддержку Украины и преданность западным ценностям.

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Отсутствие реальных альтернатив для НАТО

Несмотря на попытки развивать собственные продукты, например французскую платформу ChapsVision или военный проект Artemis от Thales, европейский рынок остается фрагментированным.

Главные вызовы на пути отказа от Palantir:

Отсутствие аналогов в НАТО: военное руководство Альянса признает, что пока нет суверенной альтернативы для анализа спутниковых снимков, выбора оружия и автоматического заказа боеприпасов на поле боя.

Глубокая интеграция в бизнес: софт компании используют не только госструктуры, но и промышленные гиганты - Airbus, BMW и BP.

Масштаб и опыт: европейским разработчикам не хватает масштабов и времени для испытания алгоритмов в реальных кейсах.

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Кризис как выгода?

Palantir расширял свое влияние в Европе, решая критические проблемы во время системных кризисов.

Так, во Франции компанию привлекли после терактов 2015 года, в Германии софт Gotham был введен для раскрытия сложных преступлений, а в Великобритании сотрудничество активно развивалось во время пандемии коронавируса.

Пока американские технологические гиганты перенимают модель Palantir, отправляя команды инженеров непосредственно в офисы заказчиков для глубокой локальной интеграции ИИ.

Если Европе не удастся заменить софтверный слой аналитики, эксперты уверены, что отказ от облачной инфраструктуры и оборудования из США станет "практически невыполнимой мечтой".