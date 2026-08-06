ЕС и НАТО не могут отказаться от технологий Palantir: почему замены до сих пор нет

ЕС хочет избавиться от зависимости от американского IT-гиганта Palantir, однако сделать это непросто. ПО компании уже стало критически важным для работы государственных структур в ряде европейских стран.
Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на аналитику Politico.
Беспокойство европейских чиновников вызывают не только технологическая зависимость, но и идеологический подтекст.
Соучредитель компании Питер Тиль является активным сторонником Дональда Трампа, а использование софта Palantir миграционными службами США и военными структурами регулярно подвергается острой критике со стороны правозащитников.
Отдельные европейские политики открыто выражают опасения, что передача оборонных и разведывательных функций частной структуре со специфическими взглядами руководства угрожает демократическим институтам.
В самой компании такие обвинения отвергают, отмечая защиту конфиденциальности, поддержку Украины и преданность западным ценностям.
Несмотря на попытки развивать собственные продукты, например французскую платформу ChapsVision или военный проект Artemis от Thales, европейский рынок остается фрагментированным.
Главные вызовы на пути отказа от Palantir:
Отсутствие аналогов в НАТО: военное руководство Альянса признает, что пока нет суверенной альтернативы для анализа спутниковых снимков, выбора оружия и автоматического заказа боеприпасов на поле боя.
Глубокая интеграция в бизнес: софт компании используют не только госструктуры, но и промышленные гиганты - Airbus, BMW и BP.
Масштаб и опыт: европейским разработчикам не хватает масштабов и времени для испытания алгоритмов в реальных кейсах.
Palantir расширял свое влияние в Европе, решая критические проблемы во время системных кризисов.
Так, во Франции компанию привлекли после терактов 2015 года, в Германии софт Gotham был введен для раскрытия сложных преступлений, а в Великобритании сотрудничество активно развивалось во время пандемии коронавируса.
Пока американские технологические гиганты перенимают модель Palantir, отправляя команды инженеров непосредственно в офисы заказчиков для глубокой локальной интеграции ИИ.
Если Европе не удастся заменить софтверный слой аналитики, эксперты уверены, что отказ от облачной инфраструктуры и оборудования из США станет "практически невыполнимой мечтой".