В ЕС хотят разрешить привитым от COVID-19 свободно перемещаться по территории Союза

Фото: ЕС планирует разрешить привитым от COVID свободные поездки по своей территории (freepik.com)

Постоянные представители 27 стран ЕС могут 11 июня одобрить предложение Еврокомиссии о свободном перемещении в пределах Союза граждан, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса в течение 14 дней. Также ожидается, что будет расширен список безопасных для посещения регионов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.