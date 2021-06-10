В ЄС хочуть дозволити щепленим від COVID-19 вільно переміщатися по території Союзу
Постійні представники 27 країн ЄС можуть 11 червня схвалити пропозицію Єврокомісії про вільно переміщення в межах Союзу громадян, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу протягом 14 днів. Також очікується, що буде розширено список безпечних для відвідування регіонів.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.
Співрозмовники видання відзначають, що ЄС має намір ввести до 1 липня сертифікати COVID-19. У них буде вказано:
- вакцинована людина, коли і яким препаратом;
- коли був зроблений останній ПЛР-тест;
- чи переносив людина раніше COVID-19.
Дія таких перепусток буде обмежена за часом. Джерела агентства не називають конкретні терміни. Вони відзначають, що документ повинен знімати для його володаря більшість санітарних обмежень при поїздках всередині ЄС.
Окремі країни можуть прийняти рішення про допуск на свою територію людей, які отримали тільки одну дозу вакцини від коронавірусу. Обмеження для інших мандрівників повинні ґрунтуватися на внутрішньому контролі країни, з якої вони прибувають.
Нагадаємо, постійна комісія з вакцинації (STIKO) при Інституті вірусології імені Роберта Коха не вважає за потрібне в обов'язковому порядку вакцинувати від коронавірусу всіх дітей у віці від 12 до 17 років. Вона рекомендує прищеплювати тільки тих дітей, які мають будь-які хронічні захворювання.
Зазначимо, з 11 червня українці зможуть їздити в Угорщину зі свідоцтвом про вакцинацію.
Як повідомляло РБК-Україна, отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можуть українці, які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу. Щоб отримати цей документ, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.