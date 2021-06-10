В ЄС хочуть дозволити щепленим від COVID-19 вільно переміщатися по території Союзу

Постійні представники 27 країн ЄС можуть 11 червня схвалити пропозицію Єврокомісії про вільно переміщення в межах Союзу громадян, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу протягом 14 днів. Також очікується, що буде розширено список безпечних для відвідування регіонів.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.