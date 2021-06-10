Украинцы с 11 июня смогут ездить в Венгрию со свидетельством о вакцинации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. Это значит, что вакцинированные украинцы смогут путешествовать в Венгрию.

Об этом министр написал в Twitter.

Как отметил Кулеба, Венгрия стала первой страной, которая признала украинское свидетельство о вакцинации. Уже с завтрашнего дня границы Венгрии откроются для вакцинированных украинцев. "Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - заявил он.