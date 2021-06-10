Украина и Хорватия обсудили возобновление туризма

В контексте проведения вакцинации и улучшения ситуации с коронавирусом по странам, глава украинского правительства поднял вопрос возможности взаимного упрощения въезда для граждан Украины и Хорватии.

"Рассчитываем, что этим летом ситуация в сфере туризма значительно улучшится, в частности благодаря внедрению цифровых сертификатов. Сейчас наша команда активно работает над разработкой такого документа в соответствии со стандартами ЕС. В то же время надеемся, что мы сможем открыть границы для туристов из наших стран, используя другие имеющиеся инструменты", - сказал Шмыгаль.