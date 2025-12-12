В ЄС хочуть розділити "репараційний кредит" на дві частини: бюджет отримає 90 млрд євро
"Репараційний кредит" для України пропонується розділити на два напрямки - це виробництво із закупівлею озброєння та бюджетна підтримка. Остання становитиме 90 млрд євро та буде надаватися протягом двох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народної депутатки, голови Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи.
"Пропозиція Єврокомісії - 90 млрд євро бюджетного фінансування на 2 роки", - зазначила вона у повідомленні.
За словами Підласи, під час зустрічі з головою Бюджетним комітетом Європейського парламенту та директором DG ECFIN Маартеном Вервеєм обговорювалися потреби України та "репараційний кредит". Європейська комісія висунула пропозицію розділити суму на два напрямки: виробництво та закупівля зброї та бюджетна підтримка.
Зокрема бюджетна підтримка складе 90 млрд євро та буде надаватися протягом 2026 та 2027 року у вигляді макрофінансової допомоги або в рамках Ukraine Facility. При цьому умовою надання фінансування буде проведення та збереження антикорупційних та правових реформ.
При цьому Україна повинна буде виплатити кредит виключно в тому випадку, якщо отримає репарації від Росії. Також пропозицію ЄК повинна підтримати Європейська рада, перш ніж вона набере чинності.
Зазначимо, що у Євросоюзі 11 грудня ухвалили зміну правил, яка спрощує продовження заморожування російських активів. Тепер одностайність щодо заморожування активів РФ більше не є єдиним варіантом, а це означає, що "репараційний кредит" став ближче до ухвалення.
Єврокомісія вже понад місяць виступає з ідеєю надати Україні так званий "репараційний кредит" у розмірі 140 млрд євро. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок активів РФ, які ЄС заморозив у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.
Додамо, що 8 грудня було опубліковано спільну заяву міністрів фінансів країн G7. У ній було сказано, що блок готовий розглянути можливість конфіскації всіх заморожених активів РФ. Проте у підсумку через шалений опір Бельгії, Європейського центробанку та деяких інших країн, персоналій та установ було прийнято рішення просто безстроково заморозити активи Росії.