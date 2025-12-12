В ЄС хочуть розділити "репараційний кредит" на дві частини: бюджет отримає 90 млрд євро

"Репараційний кредит" для України пропонується розділити на два напрямки - це виробництво із закупівлею озброєння та бюджетна підтримка. Остання становитиме 90 млрд євро та буде надаватися протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народної депутатки, голови Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи.

"Пропозиція Єврокомісії - 90 млрд євро бюджетного фінансування на 2 роки", - зазначила вона у повідомленні.

За словами Підласи, під час зустрічі з головою Бюджетним комітетом Європейського парламенту та директором DG ECFIN Маартеном Вервеєм обговорювалися потреби України та "репараційний кредит". Європейська комісія висунула пропозицію розділити суму на два напрямки: виробництво та закупівля зброї та бюджетна підтримка.

Зокрема бюджетна підтримка складе 90 млрд євро та буде надаватися протягом 2026 та 2027 року у вигляді макрофінансової допомоги або в рамках Ukraine Facility. При цьому умовою надання фінансування буде проведення та збереження антикорупційних та правових реформ.

При цьому Україна повинна буде виплатити кредит виключно в тому випадку, якщо отримає репарації від Росії. Також пропозицію ЄК повинна підтримати Європейська рада, перш ніж вона набере чинності.