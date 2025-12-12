В ЕС хотят разделить "репарационный кредит" на две части: бюджет получит 90 млрд евро
"Репарационный кредит" для Украины предлагается разделить на два направления - это производство с закупкой вооружения и бюджетная поддержка. Последняя составит 90 млрд евро и будет предоставляться в течение двух лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата, главы Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы.
"Предложение Еврокомиссии - 90 млрд евро бюджетного финансирования на 2 года", - отметила она в сообщении.
По словам Пидласы, во время встречи с председателем Бюджетным комитетом Европейского парламента и директором DG ECFIN Маартеном Вервеем обсуждались потребности Украины и "репарационный кредит". Европейская комиссия выдвинула предложение разделить сумму на два направления: производство и закупка оружия и бюджетная поддержка.
В частности бюджетная поддержка составит 90 млрд евро и будет предоставляться в течение 2026 и 2027 года в виде макрофинансовой помощи или в рамках Ukraine Facility. При этом условием предоставления финансирования будет проведение и сохранение антикоррупционных и правовых реформ.
При этом Украина должна будет выплатить кредит исключительно в том случае, если получит репарации от России. Также предложение ЕК должен поддержать Европейский совет, прежде чем оно вступит в силу.
Отметим, что в Евросоюзе 11 декабря приняли изменение правил, которое упрощает продление замораживания российских активов. Теперь единодушие по замораживанию активов РФ больше не является единственным вариантом, а это означает, что "репарационный кредит" стал ближе к принятию.
Еврокомиссия уже более месяца выступает с идеей предоставить Украине так называемый "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро. Предполагается, что он будет обеспечен за счет активов РФ, которые ЕС заморозил в связи с полномасштабным вторжением в Украину.
Добавим, что 8 декабря было опубликовано совместное заявление министров финансов стран G7. В нем было сказано, что блок готов рассмотреть возможность конфискации всех замороженных активов РФ. Однако в итоге из-за яростного сопротивления Бельгии, Европейского центробанка и некоторых других стран, персоналий и учреждений было принято решение просто бессрочно заморозить активы России.