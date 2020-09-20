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ЕС хочет получить новые полномочия для наказания технологических гигантов

Брюссель, Воскресенье 20 сентября 2020 09:14
ЕС хочет получить новые полномочия для наказания технологических гигантов
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Европейский Союз хочет получить новые полномочия для наказания крупных технологических компаний. Речь идет о предполагаемых монополиях.

Об этом заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью газете Financial Times.

Предлагаемый план включает в себя принуждение технологических гигантов к продаже некоторых своих европейских активов, если их доминирование на рынке будет считаться угрожающим интересам клиентов и более мелких конкурентов.

По словам Бретона, предлагаемые средства правовой защиты, которые будут использоваться только в экстремальных обстоятельствах, также включают возможность полного исключения крупных технологических групп из единого рынка.

Напомним, ранее в ЕК заявили, что пандемия коронавируса представляет собой серьезный шок для мировой экономики и экономики ЕС с очень серьезными социально-экономическими последствиями.

Также РБК-Украина писало, что Apple согласилась выплатить 500 млн долларов штрафа за замедление iPhone после того, как в конце 2017 года корпорация признала, что умышленно снижала скорость работы некоторых моделей iPhone.

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