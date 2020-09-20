ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄС хоче отримати нові повноваження для покарання технологічних гігантів

Брюссель, Неділя 20 вересня 2020 09:14
ЄС хоче отримати нові повноваження для покарання технологічних гігантів
Фото: прапор ЄС (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Європейський Союз хоче одержати нові повноваження для покарання великих технологічних компаній. Мова йде про можливі монополії.

Про це заявив комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю газеті Financial Times.

Пропонований план охоплює примус технологічних гігантів до продажу деяких своїх європейських активів, якщо їх домінування на ринку буде вважатися загрозливим для інтересів клієнтів і більш дрібних конкурентів.

За словами Бретона, пропоновані засоби правового захисту, які будуть використовуватися тільки в екстремальних обставинах, також включають можливість повного виключення великих технологічних груп з єдиного ринку.

Нагадаємо, раніше в ЄК заявили, що пандемія коронавірусу являє собою серйозний шок для світової економіки та економіки ЄС з дуже серйозними соціально-економічними наслідками.

Також РБК-Україна писало, що Apple погодилася виплатити 500 млн доларів штрафу за уповільнення iPhone після того, як в кінці 2017 року корпорація визнала, що навмисно занижувала швидкість роботи деяких моделей iPhone.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Hi-tech Евросоюзтехнології
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся