Еврокомиссия спрогнозировала глубину падения экономики стран ЕС

Фото: Валдис Домбровскис (flickr.com european_parliament)

Европу ожидает самый серьезный кризис со времен Великой депрессии

Пандемия коронавируса представляет собой серьезный шок для мировой экономики и экономики ЕС с очень серьезными социально-экономическими последствиями. Об этом говорится в экономическом прогнозе Еврокомиссии (весна 2020 года).

Согласно прогнозу, экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году и вырастет на 6,3% в 2021 году. Экономика ЕС сократится на 7,5% в 2020 году и вырастет примерно на 6% в 2021 году. Прогнозы по ЕС и зоне евро были пересмотрены примерно на девять процентных пунктов по сравнению с экономическим прогнозом осени 2019 года.

Шок для экономики ЕС будет асимметричным в том смысле, что пандемия охватила все страны-участницы, но и падение ВВП в 2020 году (от -4,3% в Польше до -9,7% в Греции) и восстановление в 2021 году установлены будут заметно отличаться.

Восстановление экономики каждого государства-члена будет зависеть не только от развития пандемии в этой стране, но также от структуры их экономики и их способности реагировать. Учитывая взаимозависимость экономик ЕС, динамика восстановления в каждом государстве-члене также будет влиять на силу восстановления других государств-членов.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, сказал: "На данном этапе мы можем лишь ориентировочно определить масштабы и серьезность коронавирусного шока для нашей экономики. Хотя непосредственные последствия будут гораздо более серьезными для мировой экономики, чем финансовый кризис, глубина воздействия будет зависеть от развития пандемии, нашей способности безопасно возобновить экономическую деятельность и восстановиться после не.

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике, заявил: "Европа переживает экономический шок, которого не было со времен Великой депрессии".

Согласно прогнозу, уровень безработицы в зоне евро, вырастет с 7,5% в 2019 году до 9,5% в 2020 году, а затем снова снизится до 8,5% в 2021 году. В ЕС, по прогнозам, уровень безработицы вырастет с 6,7% в 2019 году до 9% в 2020, а затем упадет до 8% в 2021 году.

Ожидается, что потребительские цены в этом году значительно упадут из-за падения спроса и резкого падения цен на нефть, что в совокупности должно более чем компенсировать повышение цен, вызванное перебоями в поставках из-за пандемии.

Инфляция в зоне евро в настоящее время прогнозируется на уровне 0,2% в 2020 году и 1,1% в 2021 году. Для ЕС инфляция прогнозируется на уровне 0,6% в 2020 году и 1,3% в 2021 году.

После того, как с 2014 года наблюдается тенденция к снижению, отношение государственного долга к ВВП также будет расти. В зоне евро прогнозируется рост с 86% в 2019 году до 102,7% в 2020 году и снижение до 98,7% в 2021 году. В ЕС прогнозируется рост с 79,4% в 2019 году до 95% в этом году и снижение до 92% в следующем году.

Как сообщало РБК-Украина, экономика США в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008-2009 года. По предварительным данным министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 4,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. По прогнозу МВФ, в развитых странах падение экономики составит 6,1% за год, в т.ч. в США - на 5,9%, в Германии - на 7,0%, во Франции - на 7,2%, в Италии - на 9,1%, в Испании - на 8,0%, в Японии - на 5,2%, в Великобритании - на 6,5%, в Канаде - на 6,2%.