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Apple согласилась выплатить 500 млн долларов штрафа за замедление iPhone

Новости » В мире     03.03.2020 - 01:10
Apple согласилась выплатить 500 млн долларов штрафа за замедление iPhone
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Компания готова выплатить каждому истцу около 25 долларов компенсации

Apple согласилась заплатить компенсации в общей сложности до 500 млн долларов владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иски против компании подали владельцы разных моделей iPhone 6, 6s, 7, а также SE. Они утверждают, что их смартфоны после обновления программного обеспечения стали хуже работать.

Компания готова выплатить каждому истцу около 25 долларов компенсации, эта сумма может увеличиться или уменьшиться в зависимости от того, сколько устройств попадут под урегулирование.

Суммарный объем выплат Apple составит не меньше 310 миллионов долларов, но не больше 500 миллионов долларов.

Отмечается, что Apple не признала злоупотреблений, но согласилась выплатить компенсацию, чтобы избежать судебных расходов по этому делу.

Напомним, в конце 2017 года корпорация Apple признала, что умышленно снижала скорость работы некоторых моделей iPhone.

В частности, компания признала, что последние версии операционной системы iOS снижают скорость работы некоторых моделей iPhone для того, чтобы продлить срок работы аккумулятора. Функция замедления работы смартфонов применялась в iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. Кроме того, с выходом iOS 11.2 технология стала доступна и для iPhone 7.

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