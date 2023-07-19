ЄС хоче створити фонд підтримки армії України на 20 млрд євро, - Politico

П'ять поінформованих дипломатів повідомили виданню, що пропозиція не передбачає те, що ЄС безпосередньо платитиме за українське озброєння. Замість цього Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю і передачу таких товарів, як боєприпаси, ракети та танки. Це також допоможе оплатити навчання українських військових.

Пропозиція щодо створення спеціального військового фонду є частиною більш широких зусиль ЄС, спрямованих на демонстрацію своєї довгострокової підтримки України. Дипломатичне крило ЄС, Європейська служба зовнішніх справ, також розробила план, який пропонує низку зобов'язань у сфері безпеки, які ЄС може взяти на себе перед Україною в найближчі роки.

Ідея також доповнює пропозицію ЄС виділити 50 млрд євро на невійськову допомогу Україні в період між 2024 і 2027 роками.

Нова пропозиція щодо військового фінансування була надіслана країнам ЄС у понеділок для ознайомлення, а міністри закордонних справ ЄС розглянуть її у четвер під час зустрічі в Брюсселі. Мета, за словами двох дипломатів, полягає в тому, щоб ухвалити пропозицію до осені.

Зазначимо, що ЄС неодноразово стикався з труднощами при спробах затвердити поступове поповнення свого збройового фонду для України - політичні суперечки призводили до затримок, а Угорщина створювала перепони, розвиваючи зв'язки з Росією.

Водночас створення нового фонду може зробити військову підтримку України передбачуваною в довгостроковій перспективі.

Фінансова допомога Україні

У червні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення нового пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

Bloomberg повідомляло, що допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

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