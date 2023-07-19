ЕС хочет создать фонд поддержки армии Украины на 20 млрд евро, - Politico

Пять информированных дипломатов сообщили изданию, что предложение не предусматривает, что ЕС будет непосредственно платить за украинское вооружение. Вместо этого Брюссель поможет странам покрыть свои расходы на закупку и передачу таких товаров, как боеприпасы, ракеты и танки. Это также поможет оплатить обучение украинских военных.

Предложение создания специального военного фонда является частью более широких усилий ЕС, направленных на демонстрацию своей долгосрочной поддержки Украины. Дипломатическое крыло ЕС, Европейская служба внешних дел, также разработала план, предлагающий ряд обязательств в сфере безопасности, которые ЕС может взять на себя перед Украиной в ближайшие годы.

Идея также дополняет предложение ЕС выделить 50 млрд евро на невоенную помощь Украине в период между 2024 и 2027 годами.

Новое предложение по военному финансированию было направлено странам ЕС в понедельник для ознакомления, а министры иностранных дел ЕС рассмотрят его в четверг во время встречи в Брюсселе. Цель, по словам двух дипломатов, состоит в том, чтобы принять предложение к осени.

Отметим, что ЕС не раз сталкивался с трудностями при попытках утвердить постепенное пополнение своего оружейного фонда для Украины - политические споры приводили к задержкам, а Венгрия создавала препятствия, развивая связи с Россией.

В то же время создание нового фонда может оказать военную поддержку Украины предсказуемой в долгосрочной перспективе.

Финансовая помощь Украине

В июне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение нового пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

Bloomberg сообщало, что помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

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