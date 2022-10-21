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ЄС хоче призначити спецпредставника щодо санкцій: подробиці

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 21 жовтня, стало відомо, що ЄС планує призначити спеціального представника по санкціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Ми розглядаємо призначення спецпредставника щодо санкцій", - сказала фон дер Ляйєн на прес-конференції.

За її словами, подібні заходи необхідні для контролю за ситуацією у третіх країнах. Так, візити посланця можуть стати демонстрацією спостереження за політикою держав. Фон дер Ляйєн назвала цю ініціативу дуже корисною.

Нагадаємо, що в ЄС пропонують ввести проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ.

Також ЄС домовився про нові санкції проти Росії та Білорусі за кілька хвилин.

До того ж, ЄС уже розпочав підготовку дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

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Російська ФедераціяЕвросоюзУрсула фон дер Ляйєн