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ЕС хочет назначить спецпредставителя по санкциям: подробности

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 21 октября, стало известно, что ЕС намерен назначить специального представителя по санкциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Мы рассматриваем назначение спецпредставителя по санкциям", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

По ее словам, подобные меры необходимы для контроля за ситуацией в третьих странах. Да, визиты посланника могут стать демонстрацией наблюдения за политикой государств. Фон дер Ляйен назвала эту инициативу очень полезной.

Напомним, что в ЕС предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против РФ.

Также ЕС договорился о новых санкциях против России и Беларуси через несколько минут.

К тому же ЕС уже начал подготовку девятого пакета санкций против России.

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Российская ФедерацияЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен