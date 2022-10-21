ЕС хочет назначить спецпредставителя по санкциям: подробности

В пятницу, 21 октября, стало известно, что ЕС намерен назначить специального представителя по санкциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

По ее словам, подобные меры необходимы для контроля за ситуацией в третьих странах. Да, визиты посланника могут стать демонстрацией наблюдения за политикой государств. Фон дер Ляйен назвала эту инициативу очень полезной.

"Мы рассматриваем назначение спецпредставителя по санкциям", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Напомним, что в ЕС предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против РФ.

Также ЕС договорился о новых санкциях против России и Беларуси через несколько минут.

К тому же ЕС уже начал подготовку девятого пакета санкций против России.

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