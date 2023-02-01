ЄС хоче подвоїти кількість українських військових, що беруть участь у навчаннях в Європі, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Кілька чиновників ЄС у Брюсселі оголосили, що нова мета - навчити 30 тисяч українських бійців у країнах ЄС. При цьому поки метою було навчити близько 15 тисяч солдатів.

Зазначимо, що у листопаді міністри закордонних справ країн-членів ЄС ухвалили рішення про початок навчальної місії. Тоді йшлося про те, що спочатку до 15 тисяч українських військових мають пройти навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС.

У рамках місії ЄС Бундесвер пропонує, серед іншого, бойову підготовку для рот і тактичні навчання для штабу бригади та штабів підлеглих батальйонів. Німецька пропозиція також включає навчання інструкторів, медичну підготовку та навчання системам зброї в тісній співпраці з промисловістю.

Згідно з початковими планами, Німеччина хотіла за перші кілька місяців підготувати бригаду до 5 тисяч українських військових. Кількість також має залежати від того, скільки солдатів Міноборони України зможе відправити на навчання з огляду на війну.

Як повідомлялося раніше, США та партнери хочуть змінити динаміку бойових дій в Україні шляхом навчання українських бійців веденню загальновійськових боїв із застосуванням піхоти, танків та артилерії.

До того ж, нещодавно до Німеччини прибула перша група українських захисників, які пройдуть навчання на бойових машинах піхоти Marder.

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