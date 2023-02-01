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ЕС хочет удвоить количество украинских военных, которые участвуют в учениях в Европе, - СМИ

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Среда 01 февраля 2023 18:16
ЕС хочет удвоить количество украинских военных, которые участвуют в учениях в Европе, - СМИ Иллюстративное фото: ЕС хочет удвоить количество украинских военных, участвующих в учениях в Европе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз хочет удвоить масштабы существующей тренировочной миссии для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Несколько чиновников ЕС в Брюсселе объявили, что новая цель - научить 30 тысяч украинских бойцов в странах ЕС. При этом до этого целью было обучить около 15 тысяч солдат.

В ноябре министры иностранных дел стран-членов ЕС приняли решение о начале учебной миссии. Тогда речь шла о том, что сначала до 15 тысяч украинских военных должны пройти обучение в Германии, Польше и других странах ЕС.

В рамках миссии ЕС Бундесвер предлагает, в частности, боевую подготовку для рот и тактические учения для штаба бригады и штабов подчиненных батальонов. Немецкое предложение также включает в себя обучение инструкторов, медицинскую подготовку и обучение системам оружия в тесном сотрудничестве с промышленностью.

Согласно первоначальным планам, Германия хотела за первые несколько месяцев подготовить бригаду до 5 тысяч украинских военных. Количество также должно зависеть от того, сколько солдат Минобороны Украины сможет отправить на учебу с учетом войны.

Как сообщалось ранее, США и партнеры хотят изменить динамику боевых действий в Украине путем обучения украинских бойцов ведению общевойсковых сражений с применением пехоты, танков и артиллерии.

К тому же недавно в Германию прибыла первая группа украинских защитников, которые пройдут обучение на боевых машинах пехоты Marder.

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