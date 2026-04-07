ЄС готує жорсткі обмеження через енергокризу на тлі війни з Іраном

Конфлікт уже призвів до серйозних перебоїв на глобальних енергетичних ринках. Ситуація загострилася після атак на інфраструктуру в Перській затоці та фактичного блокування Ормузької протоки -одного з ключових маршрутів постачання нафти і газу.

Це спричинило дефіцит енергоресурсів і різке зростання цін, що безпосередньо впливає на країни ЄС.

У Єврокомісії зазначають, що наразі прямої загрози фізичному постачанню енергії немає. Водночас у ЄС розглядають сценарії реагування, подібні до тих, що застосовувалися після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Серед можливих заходів:

обмеження температури в будівлях;

розширення дистанційної роботи;

можливе раціонування пального;

спільні закупівлі енергоресурсів на рівні ЄС.

Окремі країни вже стикаються з труднощами. Зокрема, Італія та Словенія повідомляють про обмеження у постачанні пального.

Крім короткострокових кроків, у ЄС планують активізувати політику розвитку відновлюваної енергетики. Очікується, що нинішня криза може прискорити перехід до альтернативних джерел і зменшити залежність від імпорту.

Експерти зазначають, що країни з меншою залежністю від газу, зокрема Іспанія, наразі відчувають слабший вплив ситуації.

Водночас наслідки конфлікту можуть вийти за межі енергетики. Через перебої у глобальних поставках існують ризики нових криз, зокрема продовольчої та медичної, адже під загрозою можуть опинитися поставки добрив і лікарських засобів.

Міністри енергетики країн ЄС уже обговорили можливі кроки реагування. Частина заходів базується на рекомендаціях Міжнародного енергетичного агентства і спрямована на швидке пом’якшення наслідків кризи.