ЕС готовит жесткие ограничения из-за энергокризиса на фоне войны с Ираном

01:09 07.04.2026 Вт
Конфликт на Ближнем Востоке уже привел к серьезным перебоям на глобальных энергетических рынках
aimg Юлия Маловичко
Фото: энергоресурсы в дефиците из-за войны (из открытых источников)

Европейский Союз готовит новые чрезвычайные меры в ответ на энергетический кризис, вызванный войной в Иране. А именно Брюссель разрабатывает план для преодоления кризиса и его последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ElPais.

Конфликт уже привел к серьезным перебоям на глобальных энергетических рынках. Ситуация обострилась после атак на инфраструктуру в Персидском заливе и фактического блокирования Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов поставок нефти и газа.

Это вызвало дефицит энергоресурсов и резкий рост цен, что непосредственно влияет на страны ЕС.

В Еврокомиссии отмечают, что сейчас прямой угрозы физическим поставкам энергии нет. В то же время в ЕС рассматривают сценарии реагирования, подобные тем, что применялись после начала полномасштабной войны России против Украины.

Среди возможных мер:

  • ограничение температуры в зданиях;
  • расширение дистанционной работы;
  • возможное рационирование горючего;
  • совместные закупки энергоресурсов на уровне ЕС.

Отдельные страны уже сталкиваются с трудностями. В частности, Италия и Словения сообщают об ограничениях в поставках топлива.

Кроме краткосрочных шагов, в ЕС планируют активизировать политику развития возобновляемой энергетики. Ожидается, что нынешний кризис может ускорить переход к альтернативным источникам и уменьшить зависимость от импорта.

Эксперты отмечают, что страны с меньшей зависимостью от газа, в частности Испания, пока испытывают более слабое влияние ситуации.

В то же время последствия конфликта могут выйти за пределы энергетики. Из-за перебоев в глобальных поставках существуют риски новых кризисов, в частности продовольственного и медицинского, ведь под угрозой могут оказаться поставки удобрений и лекарственных средств.

Министры энергетики стран ЕС уже обсудили возможные шаги реагирования. Часть мер базируется на рекомендациях Международного энергетического агентства и направлена на быстрое смягчение последствий кризиса.

Энергокризис из-за войны

Напомним, что США, которые начали операцию против Ирана вместе с Израилем, что в результате привело к энергокризису, также в списке пострадавших. Более того, сразу после перебоев с поставками нефти и резким ростом цен на нефть, в Штатах значительно подорожало топливо.

Это довело до паники администрацию американского лидера Дональда Трампа, ведь цены на бензин возмутили граждан США, что было очень невыгодно президенту перед выборами.

На днях РБК-Украина также писало, что оптовые цены на дизель в ЕС достигли исторического максимума.

