ЄС готує Україні 210 мільярдів євро: Politico називає країни, що візьмуть на себе головний тягар

Згідно з документами ЄК, гарантії країн розраховуються на основі валового національного доходу, тому очікується, що Німеччина, Франція та Італія візьмуть на себе основний тягар із забезпечення екстреного кредиту Україні.

Так, найбільшу частку, близько 51,3 млрд євро має взяти на себе Німеччина. В свою чергу Франція повинна буде забезпечити 34 млрд євро, а Італія - 25,1 млрд євро.

Такі зобов’язання дозволять ЄК забезпечити підтримку всіх країн-членів та отримати схвалення прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера для виділення кредиту, який покликаний підтримати економіку України у 2026-2027 роках.

Документами ЄК також передбачено, що країни ЄС повинні індивідуально надати мільярди євро для гарантування кредиту обсягом 210 мільярдів євро.

Запропонований механізм кредитування покликаний підтримати економічну стабільність України та посилити фінансову допомогу на тлі триваючої війни з Росією. ЄК очікує, що рішення щодо гарантій будуть ухвалені найближчими місяцями, щоб забезпечити своєчасну реалізацію програми.