Каллас натякнула, який перелік умов ЄС до РФ для завершення війни в Україні

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що запропонує список поступок, які Європа має вимагати від Росії в рамках завершення війни в Україні. Питання стосуються як вивезених українських дітей, так і обмеження армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як відомо, у переговорах щодо закінчення війни здебільшого брали участь представники України, США та Росії, а європейські чиновники періодично консультувалися. Однак у Європі наполягають, що без їхньої участі мирна угода неможлива.

"Усім, хто сидить за столом переговорів, включно з росіянами й американцями, необхідно розуміти, що для ухвалення рішення необхідна згода європейців", - сказала Каллас журналістам у Брюсселі.

Вона підкреслила, що для цього у європейського блоку є свої умови.

"І ці умови ми повинні висувати не до українців, на яких і так чиниться сильний тиск, а до росіян", - додала глава європейської дипломатії.

Продовжуючи, Каллас анонсувала, що найближчими днями запропонує урядам країн-членів ЄС список із вимогами до Росії. На запитання про те, що може входити до цього списку, вона згадала всіх українських дітей, викрадених під час війни, а також обмеження для російської армії.

Що потрібно для контактів із РФ

Нещодавно ЗМІ писали, що минулого тижня головний радник президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бонн відвідав Москву для переговорів із російськими офіційними особами.

Також деякі європейські чиновники запропонували призначити представника ЄС для переговорів із Росією. Однак Каллас каже, що для блоку важливо визначити свої послання Москві, перш ніж розглядати таке призначення.

"Якщо ми ні за що не будемо відстоювати свої права, то нам немає сенсу сидіти за столом переговорів. Важливо обговорити, на які поступки нам потрібна російська сторона для досягнення стійкого миру", - резюмувала вона.