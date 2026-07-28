ЄС готує рекордні санкції проти понад 1600 російських компаній, - Bloomberg

Якщо цей пакет буде схвалено, то кількість підсанкційних організацій РФ зросте на 50 відсотків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Євросоюз готує санкції проти більш ніж 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України. Це найбільша кількість фірм, внесених до чорного списку в межаї одного пакету, пише видання.
За даними джерел, сукупний річний оборот цільових компаній перевищує 20 мільярдів доларів, а чисельність їхніх співробітників становить понад 265000 осіб.
Ця пропозиція - чергова спроба ЄС чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його до переговорів.
Останній пакет обмежень спрямований на конкретні компанії, а не на окремі продукти чи цілі галузі. За словами джерел, робота над ним велася кілька місяців.
Проте ця пропозиція, ймовірно, не досягне економічного ефекту попередніх пакетів заходів, спрямованих проти нафти та банків РФ, пише Bloomberg.
ЄС дедалі частіше стикається з труднощами при введенні санкцій проти Росії. Бо деякі країни просять про винятки з них для пом'якшення економічних збитків.
Нещодавно ЄС довелося послабити низку пропозицій у рамках 21-го пакету санкцій проти Росії:
Офіційні особи повідомили представників ЄС, що планують поширити нову пропозицію найближчими тижнями. Причина - дати країнам достатньо часу для ознайомлення, повідомили джерела.
Мета - ухвалення санкцій на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.
Також блок готує додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з примусовою депортацією українських дітей. Вони можуть бути прийняті восени.
Нагадаємо, великі санкційні пакети ЄС проти Росії можуть залишитися в минулому. Брюссель хоче відмовитися від багаторічної стратегії.
Литва пропонує продовжити дію національних санкцій проти громадян Росії та Білорусі ще на два роки - до кінця 2027 року.