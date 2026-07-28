ЕС готовит рекордные санкции против более 1600 российских компаний, - Bloomberg

ЕС планирует рекордные санкции против РФ

Евросоюз готовит санкции против более 1600 компаний, которые помогают России в войне против Украины. Это самое большое количество фирм, внесенных в черный список в пределах одного пакета, пишет издание.

По данным источников, совокупный годовой оборот целевых компаний превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников составляет более 265000 человек.

Это предложение - очередная попытка ЕС оказать давление на российского диктатора Владимира Путина и заставить его начать переговоры.

Последний пакет ограничений направлен на конкретные компании, а не на отдельные продукты или целые отрасли. По словам источников, работа над ним велась несколько месяцев.

Однако это предложение, вероятно, не достигнет экономического эффекта предыдущих пакетов мер, направленных против нефти и банков РФ, пишет Bloomberg.

Трудности с принятием санкций

ЕС все чаще сталкивается с трудностями при введении санкций против России. Поскольку некоторые страны просят об исключениях из них для смягчения экономического ущерба.

Недавно ЕС пришлось ослабить ряд предложений в рамках 21-го пакета санкций против России:

скорректировано ограничение на поставку сжиженного природного газа РФ в зарубежные страны после того, как Греция выступила против;

Франция и Италия также пытались снизить уровень предложения по запрету въезда бывших российских комбатантов в ЕС;

также пытались снизить уровень предложения по запрету въезда бывших российских комбатантов в ЕС; другие страны успешно сорвали потенциальные запреты на импорт некоторых видов российской рыбы, таких как треска и минтай.

Когда примут новый пакет

Официальные лица сообщили представителям ЕС, что планируют поделиться новым предложением в ближайшие недели. Причина - дать странам достаточно времени для ознакомления, сообщили источники.

Цель - принятие санкций на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре.

Также блок готовит дополнительные ограничительные меры, связанные с принудительной депортацией украинских детей. Они могут быть приняты осенью.