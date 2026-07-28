ЕС готовит рекордные санкции против более 1600 российских компаний, - Bloomberg

Если этот пакет будет одобрен, то количество подсанкционных организаций РФ вырастет на 50 процентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Евросоюз готовит санкции против более 1600 компаний, которые помогают России в войне против Украины. Это самое большое количество фирм, внесенных в черный список в пределах одного пакета, пишет издание.
По данным источников, совокупный годовой оборот целевых компаний превышает 20 миллиардов долларов, а численность их сотрудников составляет более 265000 человек.
Это предложение - очередная попытка ЕС оказать давление на российского диктатора Владимира Путина и заставить его начать переговоры.
Последний пакет ограничений направлен на конкретные компании, а не на отдельные продукты или целые отрасли. По словам источников, работа над ним велась несколько месяцев.
Однако это предложение, вероятно, не достигнет экономического эффекта предыдущих пакетов мер, направленных против нефти и банков РФ, пишет Bloomberg.
ЕС все чаще сталкивается с трудностями при введении санкций против России. Поскольку некоторые страны просят об исключениях из них для смягчения экономического ущерба.
Недавно ЕС пришлось ослабить ряд предложений в рамках 21-го пакета санкций против России:
Официальные лица сообщили представителям ЕС, что планируют поделиться новым предложением в ближайшие недели. Причина - дать странам достаточно времени для ознакомления, сообщили источники.
Цель - принятие санкций на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре.
Также блок готовит дополнительные ограничительные меры, связанные с принудительной депортацией украинских детей. Они могут быть приняты осенью.
Напомним, большие санкционные пакеты ЕС против России могут остаться в прошлом. Брюссель хочет отказаться от многолетней стратегии.
Литва предлагает продлить действие национальных санкций против граждан России и Беларуси еще на два года - до конца 2027 года.