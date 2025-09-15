ЄС готує посилення візового режиму для жителів Росії, - Euractiv

Нові обмеження для туристичних віз

Під час обговорень піднімається ідея обмеження видачі туристичних віз жителям Росії, а також координації правил видачі віз у країнах ЄС. Зараз візи залишаються в компетенції окремих країн, і уніфікація вимог потребуватиме згоди всіх учасників блоку.

Частина країн, таких як Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія і Фінляндія, вже практично закрили в'їзд для громадян Росії. Інші країни, включно з Італією, Іспанією, Грецією, Францією та Угорщиною, залишаються більш ліберальними, незважаючи на триваючу війну проти України.

За даними Європейської комісії, 2024 року понад 500 тис. жителів Росії отримали шенгенські візи. Високий рівень туристичного потоку цього літа став одним із приводів для обговорення нових обмежень.

"Ми не можемо просто дозволяти росіянам подорожувати і насолоджуватися життям, поки їхній уряд вбиває українців і щодня загрожує нашій безпеці", - зазначив один із дипломатів ЄС.

Обмеження свободи пересування дипломатів

У ЄС також обговорюють пропозицію обмежити пересування російських дипломатів, які вже перебувають у країнах блоку. Ініціатива, яку активно просуває Чехія, передбачає заборону на поїздки Європою за межі країни акредитації, фактично припиняючи дію шенгенських правил для дипломатів.

"Арешти минулого тижня в Румунії та видворення білоруського "дипломата" з Праги підтверджують необхідність обмежень", - заявив другий дипломат ЄС. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський додав, що такі заходи необхідні для запобігання використанню шенгенської зони ворожими агентами.

При цьому більш скептично налаштовані країни ЄС побоюються, що контроль буде недостатньо ефективним без внутрішнього прикордонного контролю. Також існує ризик відповідних заходів з боку Росії щодо європейських дипломатів у Москві.