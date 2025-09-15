ЕС готовит ужесточение визового режима для жителей России, - Euractiv

Новые ограничения для туристических виз

В ходе обсуждений поднимается идея ограничения выдачи туристических виз жителям России, а также координации правил выдачи виз в странах ЕС. Сейчас визы остаются в компетенции отдельных стран, и унификация требований потребует согласия всех участников блока.

Часть стран, таких как Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Финляндия, уже практически закрыли въезд для граждан России. Другие страны, включая Италию, Испанию, Грецию, Францию и Венгрию, остаются более либеральными, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

По данным Европейской комиссии, в 2024 году более 500 тыс. жителей России получили шенгенские визы. Высокий уровень туристического потока этим летом стал одним из поводов для обсуждения новых ограничений.

"Мы не можем просто позволять россиянам путешествовать и наслаждаться жизнью, пока их правительство убивает украинцев и ежедневно угрожает нашей безопасности", - отметил один из дипломатов ЕС.

Ограничение свободы передвижения дипломатов

В ЕС также обсуждается предложение ограничить передвижение российских дипломатов, уже находящихся в странах блока. Инициатива, активно продвигаемая Чехией, предполагает запрет на поездки по Европе за пределы страны аккредитации, фактически приостанавливая действие шенгенских правил для дипломатов.

"Аресты на прошлой неделе в Румынии и выдворение белорусского "дипломата" из Праги подтверждают необходимость ограничений", - заявил второй дипломат ЕС. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский добавил, что такие меры необходимы для предотвращения использования шенгенской зоны враждебными агентами.

При этом более скептически настроенные страны ЕС опасаются, что контроль будет недостаточно эффективным без внутреннего пограничного контроля. Также существует риск ответных мер со стороны России в отношении европейских дипломатов в Москве.