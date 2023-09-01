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ЄС готує на осінь "суттєві пропозиції" щодо розширення

Фото: ЄС готує "суттєві пропозиції" щодо розширення на жовтень (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейська комісія планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення Європейського союзу вже у жовтні цього року.

Про це заявив єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

Варгеї

президента Європейської Ради Шарля

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

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