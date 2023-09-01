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ЕС готовит на осень "существенные предложения" по расширению

Фото: ЕС готовит "существенные предложения" относительно расширения на октябрь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейская комиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Европейского союза уже в октябре этого года.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

Варгеи

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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