ЄС готує новий підхід до санкцій проти Росії: під прицілом три важливі сфери

Європейський Союз планує запровадити більш жорсткі обмеження щодо Російської Федерації, що впливатимуть на три ключові сфери.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку чиновниці у соцмережі Х.
За підсумками неформального європейського саміту в Копенгагені вона зазначила, що настав час посилити тиск на Росію та з цією метою ЄС запропонував новий підхід до санкцій.
"Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг і торгівлі", - сказала фон дер Ляєн.
Президент Єврокомісії додала, що це частина 19-го пакета санкцій, який обговорюється просто зараз.
19 вересня Єврокомісія висунула на обговорення країн-членів ЄС 19-й пакет санкцій проти режиму Володимира Путіна.
Нові обмеження, зокрема, передбачають повну відмову від імпорту російського газу в країни Європи до 1 січня 2027 року.
Посли країн ЄС можуть погодити нові санкції вже найближчими днями.
Оскільки проросійські лідери Угорщини та Словаччини будуть намагатися заблокувати нові обмеження проти Кремля, Єврокомісія запропонувала нову схему голосування.