ЕС готовит новые санкции против России: под прицелом три важные сферы

Фото: президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейский Союз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновницы в соцсети Х.

По итогам неформального европейского саммита в Копенгагене она отметила, что пришло время усилить давление на Россию и с этой целью ЕС предложил новый подход к санкциям.

"Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что это часть 19-го пакета санкций, который обсуждается прямо сейчас.

Евросанкции против России

19 сентября Еврокомиссия выдвинула на обсуждение стран-членов ЕС 19-й пакет санкций против режима Владимира Путина.

Новые ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны Европы до 1 января 2027 года.

Послы стран ЕС могут согласовать новый пакет санкций уже в ближайшие дни.

Поскольку пророссийские лидеры Венгрии и Словакии будут пытаться заблокировать новые ограничения против Кремля, Еврокомиссия предложила новую схему голосования.

ЕвросоюзРоссийская ФедерацияУрсула фон дер Ляйен