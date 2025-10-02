ЕС готовит новые санкции против России: под прицелом три важные сферы

Европейский Союз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновницы в соцсети Х.
По итогам неформального европейского саммита в Копенгагене она отметила, что пришло время усилить давление на Россию и с этой целью ЕС предложил новый подход к санкциям.
"Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли", - сказала фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии добавила, что это часть 19-го пакета санкций, который обсуждается прямо сейчас.
19 сентября Еврокомиссия выдвинула на обсуждение стран-членов ЕС 19-й пакет санкций против режима Владимира Путина.
Новые ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны Европы до 1 января 2027 года.
Послы стран ЕС могут согласовать новый пакет санкций уже в ближайшие дни.
Поскольку пророссийские лидеры Венгрии и Словакии будут пытаться заблокировать новые ограничения против Кремля, Еврокомиссия предложила новую схему голосования.