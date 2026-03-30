ЄС готує 5 сценаріїв на випадок перемоги Орбана, аж до жорстких, - Politico

У ЄС обговорюють кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах. Розглядається щонайменше п’ять способів, які могли б запобігти блокуванню рішень усередині союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише Politico, у Брюсселі побоюються, що новий термін прем’єра Угорщини Віктор Орбан може ускладнити ухвалення ключових рішень у ЄС, зокрема у сфері зовнішньої політики, бюджету та санкцій.
Один із європейських чиновників сказав, що у разі перемоги угорського прем’єра "почнеться справжня боротьба" за збереження єдності блоку. Інший дипломат назвав Орбана "троянським конем", який підриває довіру всередині Євросоюзу.
На цьому тлі в ЄС уже обговорюють можливі сценарії стримування Будапешта після виборів у квітні.
Серед варіантів - зміна правил голосування, обмеження або призупинення фінансування для Угорщини, а також більш жорсткі кроки, включно з теоретичною можливістю виключення країни з ЄС.
Як пише Politico - це один із найбільш обговорюваних варіантів у ЄС, це розширення використання голосування кваліфікованою більшістю. Наразі низка важливих рішень у ЄС потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.
У разі переходу до системи кваліфікованої більшості рішення ухвалювалися б, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, які представляють 65% населення Євросоюзу.
Такий підхід може зменшити можливості окремих держав блокувати політичні рішення.
Ще один сценарій щодо Орбана передбачає ширше використання гнучких форматів співпраці, коли група країн ЄС може рухатися вперед у певних політичних чи економічних питаннях без участі всіх членів союзу.
Водночас дипломати наголошують, що такий механізм має залишатися винятком, а не новою нормою для ЄС.
Цей пункт уже включено до пропозиції Комісії щодо наступного довгострокового бюджету, який обговорюватиметься під головуванням Ірландії в Раді ЄС, починаючи з липня.
Це означає, що в разі порушень верховенства права призупинення платежів або блокування фінансування тепер цілком можливі.
Водночас Будапешт уже дав зрозуміти, що накладе вето на будь-які жорсткіші умови дотримання верховенства права, пов’язані з використанням коштів ЄС, – або навіть оголосить про зрив усього бюджету, якщо це буде потрібно.
У 2018 році Європейський парламент застосував статтю 7 ЄС, яка дозволяє призупиняти право голосу держави-члена, якщо вона порушує цінності блоку.
Як заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, "навіть спроби застосування статті 7 чинять тиск на Угорщину - вони дуже нервують".
Водночас для призупинення права голосу однієї країни необхідна підтримка решти 26 – а Словаччина на це не погодиться.
Найбільш радикальною і водночас найменш реалістичною опцією залишається виключення Угорщини з ЄС.
Такого прецеденту в історії союзу ще не було, і більшість дипломатів вважає цей варіант політично небезпечним, адже він може підштовхнути Будапешт до ще тіснішої співпраці з Росією.
Прем’єр Угорщини вже тривалий час залишається проблемним партнером для Євросоюзу.
Нещодавно він заблокував рішення щодо кредиту для України, який раніше сам же підтримав.
У Брюсселі це викликало різку реакцію: президент Європейська рада Антоніу Кошта заявив, що такі дії є неприйнятними та підривають роботу європейських інституцій.
У відповідь Євросоюз заблокував кредитний план для Угорщини на суму понад 16 млрд євро.
Додаткове занепокоєння викликають повідомлення про контакти Будапешта з Москвою під час війни проти України.
Як з’ясувалося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно контактував із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час перерв у засіданнях у Брюсселі.
Через таку комунікацію, як зазначають ЗМІ, Росія фактично отримувала доступ до інформації з переговорів і де-факто була присутня за столом обговорень Євросоюзу протягом багатьох років.
Сам Сійярто згодом підтвердив, що підтримував регулярні контакти з Лавровим під час закритих зустрічей.