ЄС готовий вжити нових заходів проти Білорусі через порушення прав людей, - Боррель

Євросоюз готовий вжити нових заходів проти Білорусі у відповідь на заочний вирок екс-кандидату на пост президента Світлані Тихановській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"ЄС засуджує ці абсурдні вироки, побудовані на сфабрикованих звинуваченнях у державній зраді, екстремізмі, змові та розпалюванні ненависті", - йдеться у заяві.

Боррель заявив, що Євросоюз готовий вжити заходів у відповідь на обурливе порушення прав її населення, що і досі триває.

"ЄС і надалі підтримуватиме всіх, хто мужньо виступає за незалежну та демократичну Білорусь", - додав високий представник ЄС.