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Польща закликала ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі: подробиці

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Понеділок 06 березня 2023 17:32
Польща закликала ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі: подробиці Фото: речник уряду Польщі Пьотр Мюллер (facebook com forumut)
Автор: Дмитро Браславський

Польща вважає за необхідне запровадити нові санкції щодо білоруської влади. Приводом став заочний вирок екс-кандидату у президенти Білорусі Світлані Тихановській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника уряду Польщі Пьотра Мюллера, яку приводить GazetaPrawna.

"Ці показові процеси останнього часу і чергові вироки різним людям показують тільки те, що щодо Білорусі потрібно, на жаль, робити далекосяжні дії, якщо говорити про міжнародні санкції", - сказав Мюллер.

За його словами, Польща звернулася до Європейської ради, щоб санкції, які діють зараз щодо Росії, розширити також і на Білорусь.

"Ми тут говоримо про економічні санкції. Ми вважаємо, що Білорусь має бути охоплена аналогічними санкціями. Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький по європейських каналах закликав, щоб у списки санкцій були внесені всі особи, які беруть участь у показових процесах на території Білорусі - прокурори, судді та інші", - додав речник уряду Польщі.

Нагадаємо, що сьогодні суд у Мінську заочно засудив екс-кандидата у президенти Білорусі Світлану Тихановську. Їй призначили 15 років за ґратами.

Світлана Тихановська у 2020 році брала участь у президентських виборах у Білорусі після того, як її чоловіка не допустила ЦВК. Пізніше Сергія Тихановського затримали та кинули до в'язниці.

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